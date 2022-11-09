انت الان تتابع خبر الشمري يتابع عمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بهدف متابعة عمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، أجرى وزير الداخلية عبد الامير الشمري، جولة تفقدية على مديرية مكافحة اجرام بغداد الجديدة ومركز شرطة الرشاد".وأضاف البيان أن "الشمري اطلع على المهام والواجبات التي يقومون بها من أجل تقديم الخدمات للمواطنين".

وأكد وزير الداخلية بحسب بيان مكتبه، على "عدم التقصير في أداء العمل والتعاون مع المواطنين والتعامل الحسن معهم".