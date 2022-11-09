الجمهوري مولين يصبح أول سيناتور أمريكي من السكان الأصليين في أوكلاهوما منذ عام 1925



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-( د ب أ):

سيصبح الجمهوري ماركواين مولين أول أمريكي أصلي منذ ما يقرب من قرن يمثل ولاية أوكلاهوما في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويتجه مولين لهزيمة المرشحة الديمقراطية كندرا هورن في السباق على مقعد الجمهوري جيم إنهوف الذي سيستقيل في يناير، حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن).

ونشر مولين تغريدة عبر تويتر قال فيها: "شرف لحياتي، وفوز عظيم لبلدنا".

وكتب: "الليلة، رفض الشعب الأمريكي حركة جو بايدن الاشتراكية المتطرفة، وتبنى جدول أعمال محافظ جديد لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح".

وأضاف: "أشعر بالتواضع لحصولي على فرصة لخدمة أعظم ولاية في الاتحاد في مجلس الشيوخ الأمريكي. بارك الله في أوكلاهوما".

وبصفته مواطنا من أمة شيروكي، انتخب مولين لأول مرة لمقعده في مجلس النواب الأمريكي في شرق أوكلاهوما عام 2012.

وسيكون مولين أول سيناتور أمريكي من السكان الأصليين من أوكلاهوما منذ أن غادر روبرت أوين الكونجرس في عام 1925.