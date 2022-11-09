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توقعات بفوز أول حاكم ديمقراطي "أسود" لولاية ميريلاند الأمريكية

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أش أ):

توقعت مصادر أمريكية أن يفوز المرشح الديمقراطي ويس مور بمنصب حاكم ولاية ميريلاند ضد المنافس الجمهوري دان كوكس، ليصبح أول حاكم أسود للولاية.
وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم إن مور هو الرئيس السابق لمنظمة غير ربحية لمكافحة الفقر وهو في ولاية يحكمها الديمقراطيون تاريخيا.
وأضافت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدعم كوكس في السباق باعتباره من أبرز مؤيديه في إنكار نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ونوهت إلى أن مور سيحل محل الحاكم الجمهوري المتقاعد لاري هوجان الذي أمضى فترتين في المنصب.
ويأتي هذا في إطار انتخابات التجديد النصفي للكونجرس والتي تشمل أيضا انتخاب حكام أكثر من نصف حكام الولايات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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