وكالة أوروبية: تغير المناخ يشكل تهديدات متعددة لصحة الأوروبيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن-(د ب أ):

حذرت وكالة البيئة الأوروبية من أن تغير المناخ يشكل تهديدات متعددة لصحة الإنسان ورفاهيته في أوروبا، حيث أصبحت الظواهر الجوية شديدة التطرف مثل الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحر الشديدة جزءا من الواقع في السنوات الأخيرة.

وقالت الوكالة في تقرير صدر اليوم الأربعاء إن أكبر تهديد مباشر مرتبط بالمناخ لصحة الإنسان في أوروبا هو الحرارة، مشيرة إلى أن "العدد الكبير من الوفيات الزائدة التي تعزى إلى درجات الحرارة المرتفعة للغاية وموجات الحر المطولة خلال صيف عام 2022 مثال على ذلك".

وحذرت الوكالة من أن هذه الأرقام ستزداد ما لم يتخذ مزيد من الإجراءات للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. ويمكن لخطط العمل، وإنشاء مساحات خضراء ومظللة في المدن، وتحسين تصميم المباني وتعديل ساعات العمل، من بين تدابير أخرى، أن توفر حماية أفضل للفئات الأكثر ضعفا.

وقالت الوكالة: "حان الوقت للانتقال من التخطيط إلى العمل".

وبالنسبة للتقرير الجديد، نظرت الوكالة التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا لها في مدى تهديد تغير المناخ للصحة والرفاه في أوروبا.

وركزت الوكالة على تأثير ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض المعدية المرتبطة بالمناخ.

ويتوقع أن تنتشر أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك شمالا وتسبب عبئا أكبر من الأمراض مع زيادة تغير المناخ، وفقا للتقرير.

وقال المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أمس الأول الاثنين إن البيانات التي تم تسجيلها حتى الآن تقدر أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص في المنطقة لقوا حتفهم بسبب الحرارة بشكل صريح هذا العام.

وبشكل عام، كان هناك اشتداد في موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات في أوروبا هذا الصيف، حسبما قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، وكلها كانت لها آثار صحية على السكان.