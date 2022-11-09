تقرير حكومي يطالب الولايات المتحدة بالحد من الاحتباس الحراري خلال العقود الثلاثة المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أش أ):

أصدرت الحكومة الأمريكية مسوّدة تقرير تحث فيه الولايات المتحدة على تكثيف الجهود للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدى العقود الثلاثة المقبلة.

وقد صدر هذا التقرير بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وحذّر التقرير، حسبما نقلت شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، من أن تغير المناخ يتسبب في تفاقم الكوارث ويهدد إمدادات المياه والصحة العامة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن مسوّدة التقرير المؤلّفة من 1695 صفحة أشارت إلى أن "الأشياء التي يقدرها الأمريكيون أكثر من غيرهم معرضة للخطر، والعديد من الآثار الضارة التي يعاني منها الناس في جميع أنحاء البلاد ستزداد بالفعل سوءً مع زيادة الاحترار، كما ستظهر مخاطر جديدة.

وذكرت "سي ان بي سي" أنه وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، ارتفعت نسبة الحرارة في الولايات المتحدة بنحو 68 بالمائة أسرع من باقي الدول والمناطق حول العالم، لافتة إلى درجات الحرارة ارتفعت بمقدار 2.5 درجة فهرنهايت (1.4 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل التصنيع.

وقال التقرير إن درجة حرارة الأرض ارتفعت بشكل أسرع من المحيط، وارتفعت درجة حرارة خطوط العرض العليا بشكل أسرع من خطوط العرض السفلى، كما ارتفعت درجة حرارة القطب الشمالي بأسرع ما يمكن على الإطلاق.

وحذّر التقرير من أن الكوارث المرتبطة بالمناخ تتسبب في خسائر اقتصادية من خلال الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وتعطل الخدمات الحيوية، ما يسبب أيضاً خسائر في قيمة الممتلكات.

وحسب التقرير الأمريكي، فإن الولايات المتحدة "شهدت ما يقرب من ثمانية مليارات دولار خسائر مادية في المتوسط ​​من الكوارث كل عام على مدى العقود الأربعة الماضية، ولكن في السنوات الخمس الماضية شهد هذا المتوسط ​​ارتفاعاً إلى ما يقرب من 18 حدثاً سنوياً".