شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختبار جديد أمام حكومة سوناك.. استقالة وزير بريطاني بسبب "فضيحة تنمر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الدولة البريطاني جافين ويليامسون، الثلاثاء، استقالته من حكومة ريشي سوناك، لـ "الامتثال الكامل" للتحقيق في سلوكه.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت سابق الثلاثاء إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للنظر في الادعاءات ضد ويليامسون، الذي اتهم بسلوك تنمر تجاه زملائه.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، فإن استقالة جافين ويليامسون من منصبه وزيرا، جاءت بعد ظهور رسائل وبخ فيها رئيس حزب المحافظين السابق لعدم ضمانه دعوته إلى جنازة الملكة.

من جانبه، وجه رئيس الحكومة ريشي سوناك، رسالة للوزير ويليامسون، قائلا: "أوافق على استقالتك، وأنا أؤيد قرارك بالتراجع وفهم سبب أخذك لها".

ووليامسون، الذي أقالته تيريزا ماي من منصب وزير الدفاع بسبب تسريبه لمعلومات سرية، وبوريس جونسون بعد عامين قضاها كوزير للتعليم، عاد إلى الحكومة الشهر الماضي من قبل ريشي سوناك كوزير في مكتب مجلس الوزراء.

إلا أنه مع ذلك، تعرض للانتقاد، بعد أن أبلغت شركة تورتواز ميديا في البداية أنه أرسل رسائل غاضبة إلى ويندي مورتون مسؤولة الانضباط داخل البرلمان بسبب تنظيم مراسم وفاة الملكة إليزابيث، بعد أن علم أنه لن يكون من بين أولئك الذين يذهبون إلى جنازة الملكة.

وتظهر التفاصيل الكاملة للرسائل التي حصلت عليها صحيفة "صنداي تايمز"، أن وليامسون أرسل رسائل اعتبرت غير لائقة بحق مورتون مسؤولة الانضباط الحزبي داخل البرلمان، مما دفع الأخيرة إلى تقديم شكوى رسمية بحقه.

ورغم ذلك، أعلن وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن، يوم الأحد الماضي، أن سوناك يدعم وزير الدولة في الحكومة المتهم بالتنمر على زميلته، معتبرًا أن الرسائل الهاتفية المسيئة أرسلت "في لحظة انفعال".