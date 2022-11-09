بالصور.. لحظة انتشال جثمان الضحية الوحيدة في عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من انتشال جثمان "م.ف" الشاب المفقود تحت أنقاض عقار الدخيلة المنهار، وهو الضحية الوحيدة للحادث الذي وقع في نطاق حي العجمي.

ونجح رجال الإنقاذ في رفع أجزاء من أنقاض العقار باستخدام معدات الحماية المدنية؛ وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة بواسطة إحدى سيارات الإسعاف المتواجدة في موقع الحادث.

وكان انهار عقار بمنطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ وأنقذت العناية الإلهية قاطنيه من الموت فيما جرى البحث عن شخص مفقود تحت الأنقاض.

وتلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغا بانهيار عقار مكون من ثلاث أدوار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة بجوار "جراج شركه سنتافي"، ووجود شخص مفقود تحت أنقاض العقار.

وتوجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع العقار المنهار؛ كما انتقل مسئولو حي العجمي وقوة من قسم شرطة الدخيلة لفحص البلاغ، وتبين انهيار العقار المشار إليه وخروج السكان قبل انهياره بلحظات ما عدا أحد الاشخاص لم يتمكن من الخروج وبقي تحت الأنقاض وسط محاولات قوات الإنقاذ البحث عنه حتى تمكنت الحماية المدنية من انتشال الجثمان.

تحرر عن ذلك محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.