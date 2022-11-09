اخبار العالم

بالصور.. انهيار عقار بالدخيلة غرب الإسكندرية والبحث عن مفقود تحت الأنقاض

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:


انهار عقار بمنطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ وأنقذت العناية الإلهية قاطنيه من الموت فيما لا يزال البحث جاريا عن شخص مفقود تحت الأنقاض.


تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغا بانهيار عقار مكون من 3 أدوار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة بجوار "جراچ شركة سنتافي"، ووجود شخص مفقود تحت أنقاض العقار.


توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع العقار المنهار؛ كما انتقل مسئولو حي العجمي وقوة من قسم شرطة الدخيلة لفحص البلاغ.


وتبين انهيار العقار المشار إليه وخروج السكان قبل انهياره بلحظات ما عدا أحد الاشخاص لم يتمكن من الخروج ولا يزال تحت الأنقاض، وباشرت قوات الإنقاذ البحث عنه في محاولة لانتشاله.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا