بالصور.. انهيار عقار بالدخيلة غرب الإسكندرية والبحث عن مفقود تحت الأنقاض



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



انهار عقار بمنطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ وأنقذت العناية الإلهية قاطنيه من الموت فيما لا يزال البحث جاريا عن شخص مفقود تحت الأنقاض.



تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغا بانهيار عقار مكون من 3 أدوار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة بجوار "جراچ شركة سنتافي"، ووجود شخص مفقود تحت أنقاض العقار.



توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع العقار المنهار؛ كما انتقل مسئولو حي العجمي وقوة من قسم شرطة الدخيلة لفحص البلاغ.



وتبين انهيار العقار المشار إليه وخروج السكان قبل انهياره بلحظات ما عدا أحد الاشخاص لم يتمكن من الخروج ولا يزال تحت الأنقاض، وباشرت قوات الإنقاذ البحث عنه في محاولة لانتشاله.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.