فيديو.. تكريم طفل بعد تسلميه "سوار ألماس" عثر عليه داخل نادي في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:



كرم النائب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، طفل بالصف الثاني الابتدائي بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تسليمه سوار من الماس "انسيال الماظ " عثر عليه بنادي جزيرة الورد ورفض الحصول على أي مكافأة.

وقدم رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وشهادة تقدير ودرع النادي، للطفل "علي أيمن" كما قرر منح رحلة مجانية للطفل وأسرته، وذلك تكريما له على أمانته وموقفه المشرف للجميع

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وقال علي في بث مباشر عبر صفحة الخليج 365:" وجدت الانسيال ومكنتش عارف إنه غالي وروحت الأمانات علشان أسلمه هناك لقيتهم قافلين، بعدها روحت البيت قولت لماما وهي شافت إعلان على صفحة النادي عن الانسيال، وعرفنا إنه غالي، واتصلنا برقم صاحبته ونزلت رجعته ليها، ورفضت أي مكافأة.

وأضاف علي : تكريم النادي بالنسبة ليا شيئ كبير ، ولو اتكرر الموضوع تاني لازم هرجع أي حاجة الاقيها لأصحابها، أنا فرحان جدًا وفخور باللي أنا عملته.



وتقدم أيمن سنجام، تاجر، والد الطفل علي بخالص الشكر لإدارة النادي برئاسة النائب طارق عبدالهادي، على التكريم لإبني علي وعلى حرص إدارة النادي على إظهار نموذج الأمانه في موقف ابني، والحمد لله هو وأخوه أدم طول عمرهم كده وده اللي ربتهم عليه.