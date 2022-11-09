شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسط دهشة الحضور.. لماذا غادر "سوناك" إحدى جلسات مؤتمر المناخ بشكل مفاجئ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسط اندهاش الحضور، غادر رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك على عجل، إحدى جلسات قمة الأمم المتحدة للمناخ، بشكل مفاجئ، ما أثار تكهنات.

وحول كواليس مغادرة سوناك، نشر مدير موقع كربون بريف في المملكة المتحدة ليو هيكمان، مقطع فيديو للواقعة، قال فيه إن أحد مساعدي سوناك صعد إلى المنصة وهمس في أذن سوناك "لأكثر من دقيقة"، فيما يبدو أنها مناقشة حول ما إذا كان يجب أن يغادر في الوقت الحالي، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز الهندية.

ورغم ذلك الحديث، إلا أن رئيس وزراء المملكة المتحدة لم يغادر المنصة، إلا بعد أن اقترب منه مساعد آخر لإقناعه مجددا، فنهض عن مقعده وغادر الغرفة.

وفي محاولة لكشف تفاصيل سبب مغادرة سوناك، نشر المحرر السياسي في صحيفة "ذا صن" البريطانية هاري كول، في وقت لاحق مقطع الفيديو على حسابه بـ "تويتر"، قائلا إن مصادر بـ "داونينج ستريت" أخبرته أن "الأمر ليس بالجلل"، وأن رئيس الوزراء كان قد تأخر بالفعل على لقاء كان من المفترض أن يجمعه بمسؤولين من ألمانيا وجنوب إفريقيا.

وعلى الرغم من الصور المتداولة لمغادرة سوناك مسرعًا، إلا أنه "لم يصدر بيان رسمي من داونينج ستريت بشأن مقطع الفيديو".

وافتتح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي يشار إليه عادة باسم مؤتمر الأطراف - أو COP27 - في منتجع شرم الشيخ المصري يوم الأحد، بحضور دولي واسع وبأجندة مثقلة بالقضايا.

وفي أول ظهور دولي له منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء، أكد سوناك أن الحرب كانت سببًا للتحرك بشكل أسرع لاتخاذ قرارات من شأنها التعامل مع التغير المناخي، داعيًا الدول إلى الوفاء بالوعود التي قطعتها في مؤتمر جلاسكو وتوجيه التمويل العام والخاص نحو حماية كوكب الأرض.

ومن المقرر أن يعقد رئيس وزراء المملكة المتحدة عدة اجتماعات مع قادة العالم، لمناقشة شراكات جديدة حول أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والسياسات الأخرى المتعلقة بالبيئة.