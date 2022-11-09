شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على هامش كوب 27.. بايدن يلتقي السيسي في مستهل جولة خارجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها شرم الشيخ.

وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس بايدن سيصل إلى مصر، الجمعة، للمشاركة في قمة المناخ ضمن رحلة واسعة النطاق تشمل بجانب قمة المناخ، اجتماعات رابطة آسيان ومجموعة الدول العشرين الصناعية.

ولم يتمكن المسؤولون من قول ما إذا كان بايدن سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني شي جين بينج الذي من المتوقع أن يحضر القمة، وما الذي يمكن أن يشمله جدول أعمال اجتماع بينهما؟.

وتعمل الحكومتان (الأمريكية والصينية) من أجل ترتيب ما سيكون أول اجتماع مباشر بين الزعيمين منذ تولي بايدن السلطة في يناير/ كانون الثاني 2021.

وأضاف المسؤولون، أن بايدن سيبدأ جولته بالسفر إلى مصر للمشاركة في قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب27) الجمعة، حيث سيتحدث عن جهود الولايات المتحدة لخفض الانبعاثات، كما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتابعوا أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى كمبوديا من السبت إلى الأحد للمشاركة في القمة السنوية للولايات المتحدة والدول الأعضاء في رابطة آسيان وقمة شرق آسيا، حيث سيركز على قضايا منطقة المحيطين الهندي والهادي ويتحدث عن التزام الولايات المتحدة بدعم نظام دولي يقوم على المبادئ في بحر الصين الجنوبي.

وسيزور بايدن إندونيسيا من الأحد إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للمشاركة في قمة لزعماء مجموعة العشرين، وقال أحد المسؤولين إن بايدن سيدافع بقوة عن أوكرانيا وينتقد روسيا خلال الاجتماع.

وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون المناخ جون كيري، إن بلاده تدعم بحث تعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بها بسبب ظاهرة التغيّر المناخي خلال قمة المناخ.

وتطالب الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي والأقل مساهمة في الانبعاثات، بتعويضات مالية في مؤتمر الأطراف "كوب 27" الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية.