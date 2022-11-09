شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكونجرس.. تعطل آلات تصويت بمقاطعة أمريكية يثير مزاعم "التزوير" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مزاعم التزوير تطل من جديد في انتخابات الكونجرس، حيث أدت مشكلات متعلقة بآلات التصويت بمقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا الأمريكية إلى افتراص احتمالية وجود عمليات تزوير في انتخابات التجديد النصفي.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن المشكلات المتعلقة بآلات التصويت في بعض مواقع الاقتراع بمقاطعة ماريكوبا، موطن أكثر من نصف ناخبي أريزونا، مصدر قلق للأصوات اليمينية البارزة التي تنكر شرعية انتخابات 2020 الرئاسية، وتتحدث دون دليل على أن تصويت الثلاثاء كان أيضا مزورًا.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولي المقاطعة قولهم، إن نحو 20 % من مواقع الاقتراع البالغ عددها 223 في المقاطعة تعاني من مشاكل، ومسؤولي الانتخابات يعملون على حلها، ونصحوا الناخبين إما بانتظار عودة إلى الإنترنت، أو الانتقال إلى موقع اقتراع آخر.

وقال ميجان جيلبرتسون، المتحدث باسم دائرة الانتخابات بالمقاطعة، إن بطاقات الاقتراع التي تم إسقاطها في الخانات يتم عدها إما في نهاية اليوم أو في الأيام المقبلة في مركز جدولة المقاطعة بوسط مدينة فينيكس.

وشدد مسؤولو المقاطعة على أنه لم يتم منع أي شخص من التصويت ولم يتم التعامل مع ورقة اقتراع أحد بشكل سيئ، مشيرين إلى أن فرز الأصوات قد يستغرق 12 يومًا.

وتحدث الرئيس السابق دونالد ترامب عقب خسارته للانتخابات الرئاسية في 2020، عن وجود عمليات "تزوير"، دون دليل، الأمر الذي أثار انقساما واضحا بين أعضاء حزبه الجمهوري، فمنهم من لمح لضرورة أن يخفف من حدة خطابه، في حين أبدى بعض كبار الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي دعمهم له.