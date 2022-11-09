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الخارجية المصرية تعلق على دعوة السيسي لوقف «الحرب الروسية الأوكرانية»

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الشارقة - اميمة ياسر - أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن التوترات الدولية تؤثر على مصر، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية متسقة مع سياستنا.

وقال سامح شكري، خلال لقاء له لبرنامج “رأي عام”، عبر فضائية “ten”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرغب في السلم والأمن، حتى تعود التنمية والتعاون مع مختلف دول العالم.

وتابع وزير الخارجية، أن هناك العديد من القضايا في المنطقة العربية، والتي تؤثر على التنمية، وتهدد المنطقة.

وأشار سامح شكري إلى أن دعوة الرئيس هي الحرص على توجيه الأولوية، نحو التعاون مع دول العالم لإرساء السلم والأمن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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