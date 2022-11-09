شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: قمة المناخ ستتيح فرص جيدة لإبرام شراكات مع العديد من الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القياسات الخاصة بإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقوة 10جيجا وات له مردود جيد علي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بين مصر والإمارات فهذا المشروع يحقق أهداف مؤتمر المناخ.

وأشار البدري الي أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثّل أهمية كبيرة في مواجهة التغيرات المناخية، وأيضا الاستثمار في مجالات الطاقة يحقق طفرة اقتصادية كبيرة في ظل اتجاه دول العالم إلى استخدام الطاقة الجديدة المتجددة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، إن جميع دول العالم تتجه أنظارها حول الحدث العالمي الكبير وهو قمة المناخ cop27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وهو ما يؤكد على مكانة الدولة المصرية ودورها الكبير في الاستثمار في مجال المشروعات الخضراء، وتعزيز التوجه نحو المجتمع الأخضر بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ، مؤكدًا أن هذه القمة ستكون بداية انطلاقة جديدة لعصر المشروعات الخضراء على أرض مصر.

وأوضح أن قمة المناخ ستتيح فرص جيدة لإبرام شراكات مع العديد من دول العالم والشركات الكبري من أجل تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، والتى تدعم التحول للأخضر، لتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشروعات الصناعية.

ولفت أن القمة تأتي تعزيزا لجهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والذي يعد البعد البيئي بعدا رئيسيا لها، لافتا إلى أن القمة تتيح أيضا فرص الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف اليدوية من خلال المعارض المقامة على هامش القمة.