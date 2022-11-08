شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: المحاولات المشبوهة للاستقواء بالخارج خيانة للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن استياءها الشديد من المحاولات المشبوهة لدى البعض واستغلال قمة المناخ بمدينة شرم للاستقواء بالخارج بهدف الافراج عن مواطن مصرى تم ادانته بارتكاب جرائم جنائية داخل حدود الوطن.

وقالت، إن المحاولات المشبوهة لاستعداء الدول والمنظمات الاجنبية وتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى خيانة للوطن ودعوة للتدخل السافر في السيادة المصرية؛ مشددة على أن سيادة القانون تطبق على جميع المواطنين دون استثناء.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الاجراءات التى قامت بها شقيقة علاء عبد الفتاح خلال فعاليات قمة المناخ غير مقبولة؛ فهى تعلم جيدا ويحب أن يعلم المجتمع الدولى أن علاء عبد الفتاح ليس سجينا سياسيا؛ بل سجينا جنائيا؛ صدرت بشأنه أحكام جنائية بتهمة التحريض ضد عناصر الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية.

وشددت أن مصر دولة ذات سيادة تحكمها الشرعية الدستورية والقانونية؛ وكان يجب على شقيقة علاء عبد الفتاح اللجوء الى لجنة العفو الرئاسي؛ فخلال فترة زمنية وجيزة صدر قرار بالعفو الرئاسي عن أكثر من 1000شخص؛ ومازالت اللجنة تبحث ملفات الكثيرين للافراج عنهم بما لا بمس الأمن القومى الداخلى والخارجى.