شكرا لقرائتكم خبر عن طارق نصير عن دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب: تحقق الأمن والاستقرار لكل الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء طارق نصيرأمين عام حزب حماه الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022 بمثابة شهادة عالمية للتطور الكبير الذي حدث خلال السنوات السابقه، تحت قيادة الرئيس السيسي بمفهومه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنمية.

واشاد اللواء طارق نصير في بيان له بدعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الاوكرانية في ظل الأزمة الكبيرة التي تواجه العالم ، مؤكدا علي انها لفته انسانية من رئيس انسان يشعر بآلام الشعوب وحقها في العيش بامن وأمان ، ويعكس مدى حرص القيادة السياسية على حفظ السلام العالمي وتحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب العالم.

وثمن نصير ما اوضحه الرئيس السيسي في كلمتة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نحن كدول اقتصادها مش قوي عانت من تبعات كورونا وتحملناها والان نعاني ايضا من الحرب الروسية الاوكرانية ،مطالبا كل دول العالم بالسعي لوقف هذه الحرب لان العالم كلة يعاني منها وهذا نداء من هذا المؤتمر.

وأوضح انه لايبحث عن دور ولكن من أجل العمل علي إنهاء هذه الحرب واتصور ان كثيرا من القادة يشاركوني الرأي مستعدين نتحرك اذا كان ممكن الحل، ووجه وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ التحية والتقدير للرئيس السيسى، وعلى إطلاق هذة الدعوة من أرض السلام للتأكيد على ان مصر حريصة على إنهاء جميع النزاعات والحروب على جميع الأصعدة وفي مقدمتها الحرب الروسية الاوكرانية التي يعاني منها كل دول العالم.