شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبو القمصان: علاء عبد الفتاح متهم فى قضايا جنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الناشطة الحقوقية والمحامية نهاد أبو القمصان، إن زوجها الراحل تعرض للسجن خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأنها تمارس عملها الحقوقى بالدفاع عن حقوق المرأة بكل حرية، موضحة أن علاء عبد الفتاح متهم فى قضايا جنائية.

وأوضحت أبو القمصان فى تصريحات لها من داخل جلسة العدالة المناخية فى الجناح الألمانى بمؤتمر COP27: "اشتغلت على قضية علاء عبد الفتاح مرتين، وهناك سيدات توجهن بشكاوى بشأن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وسبابه لسيدات بأعضائهن التناسلية، فليس من المعقول أن تكون حقوق المرأة منفصلة عن حقوق الإنسان".

ويشار إلى أنه عندما توجهت أبو القمصان بسؤال للمتحدثين تم مقاطعتها، وردًا على ذلك قالت أبو القمصان: "دول مش عاوزين يسمعوا غير صوتهم أولًا فى استراتيجية غير مفهومة الجلسة ساعتين ونصف منهم ربع ساعة فقط للمناقشة، وباقى الجلسة لشقيقة علاء وبعدين هى هاجمتنى أول ما مسكت الميكرفون وكأنها بتمارس إرهاب ضدى".

وأوضحت أبو القمصان، أنها سوف تتقدم بشكوى لإدارة المؤتمر، قائلة: "أنا مش ضد حرية الرأى والتعبير، أنا ضد حرية الجرائم".