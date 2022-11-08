شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد يرفض استغلال قمة المناخ لتحقيق مكاسب سياسية والتدخل بالشأن الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، رفضه التام لاستغلال قمة المناخ كحدث يتابعه العالم كله لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قيمة وأهمية الحدث.

وشدد الحزب فى بيان له مساء اليوم الثلاثاء، على رفضه التام لمحاولة تدويل أى قضية داخلية تخص الشأن الداخلى، مهما كان حجمها، حتى لا يعد ذلك منفذ اختراق لسيادة الدولة المصرية، من أى جهات خارجية تستهدف هز استقرار البلاد.

ورأى الحزب فى بيانه، أن قضية الإفراج عن علاء عبد الفتاح هو شأن داخلى بمصر، مرتبط باستقلالية القضاء المصرى العادل الذى لن يسمح بالمساس به.

وأكد الحزب على حيادية لجنه العفو الرئاسي التي تقوم بعملها علي أكمل وجه من خلال ضوابط يعلمها الجميع، متابعا، ولم يذكر في أى وقت منذ عملها أن هناك تدخل في إجراءاتها من أى جهة، كما أن اللجنة قد ساهمت في الإفراج عن أكثر من ألف شخص من خلال تلك الضوابط القانونية المعروفه للجميع، ولذا فإن محاولة القفز على عمل اللجنة والقضاء والدولة المصرية هو أمر مرفوض تماما وغير مقبول التهاون معه.

ودعا حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، الجميع بالالتزام بضوابط لجنة العفو الرئاسي والتى يتم تطبيقها علي الجميع بكل شفافية وحيادية.