أمن الأمم المتحدة تدخل.. تفاصيل مشادة عمرو درويش مع سناء عبد الفتاح في مؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن "أسرة علاء عبدالفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة المصرية، ما يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال".. جاء ذلك ردا على تصريحات سناء عبدالفتاح شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، خلال مؤتمرها الذي نظمته مجموعة "DCJ" الناشطة بمجال العدالة المناخية على هامش قمة المناخ، اليوم الثلاثاء.

وأضاف "درويش" الذي طلب الكلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي ضم عدد من المراسلين الأجانب، متحدثًا بالعربية، أن "علاء عبدالفتاح، ليس متهمًا بقضايا سياسية، ولكن يواجه تهمًا جنائية يعاقب عليها القانون المصري، وليس كما يتم الترويج من جانب أسرته".

وحاولت "سناء" التدخل بترجمة حديث "درويش" إلى اللغة الإنجليزية، لكنه رفض ذلك، قبل أن يُطلب منه توجيه سؤاله مباشرة، ليشهد المؤتمر حالة من التوتر.

وعلى وقع ذلك، أشار أحد المنظمين لضرورة إبعاد "درويش" خارج القاعة، ليتدخل أفراد أمن الأمم المتحدة، ليطلبوا منه مغادرة القاعة.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك تعليقا على الواقعة، قال درويش: "مينفعش نستدعي القوى الخارجية على مصر خصوصًا وهناك كلام به تدليس"، مشيرًا إلى أن علاء عبدالفتاح مسجون جنائي بعدما ارتكب جرائم جنائية.

وأضاف: "اللي فوجئت به في المؤتمر المعاملة الغريبة جدًا من الأمم المتحدة والقائمين على تنظيم المؤتمر الصحفي، بما ينافي حرية الرأي والتعبير، اللي شوفته أن من ينادون بحرية الرأي والتعبير هم أكثر تعسفًا وغير قابلين للرأي والرأي الآخر".

وفي وقت سابق، أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الناشط علاء عبد الفتاح لم يستوفي شروط منحه جنسية أجنبية، وذلك بعد تقارير تفيد بحصوله على الجنسية البريطانية.

وقال شكري في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القانون المصري لديه عملية محددة للاعتراف بالجنسيات الأجنبية لم يستوفيها علاء عبد الفتاح بعد، ولا يزال مواطنًا مصريًا.

وأضاف أن السلطات المصرية توفر الرعاية الصحية لكافة السجناء.

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