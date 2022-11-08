"إدعولي".. وفاة رانيا الملقبة بـ"عروس الإسكندرية" يشعل مواقع التواصل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

"كلها ساعات وأولد.. إدعولي ربنا يقومني بالسلامة ويرزقني بطفل سليم معافى بإذن الله".. رسالة تركتها رانيا قاسم العروس الشابة طلبا لدعاء أصدقائها دون أن تدري أنها ستكون كلماتها الأخيرة؛ ليقع نبأ وفاتها كالصاعقة على مسامع محبيها معلنا نهاية حكاية الملقبة على صفحات التواصلالاجتماعي ب"عروس الإسكندرية".

الوفاة المفاجئة لـ"رانيا" أصابت أصدقائها بحالة من الذهول؛ إذ أعلن مقربون من "عروس الإسكندرية" بشكل مفاجئ خبر وفاتها بعد ساعات من منشورها الذي طلبت فيه الدعاء قبل ولادتها دون الإفصاح عن مصير مولودها الأول الذي أوضحت منشورات الأصدقاء أنه جاء ذكرًا؛ فيما تبين من صفحتها أنها متزوجة منذ عام و3 أشهر فقط.

وكانت "خلود وهبة" صديقة رانيا أول من أعلن نبأ وفاتها قائلة " رانيا قاسم صاحبتنا ماتت يجماعه ربنا يرحمك يارب ويعوض شبابك ويصبر اهلك اللهم امين ادعولها بالرحمة"

وانهالت كلمات الرثاء والعزاء على صفحة الشابة رانيا قاسم؛ بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وسط تعليقات عكست أثر رحيلها المفاجئ الذي أحرق قلوب الكثيرين حتى صارت القصة متداولة على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

فيما كتبت "هاجر رمضان" إحدى صديقات رانيا على صفحتها الشخصية أنها أدت مناسك عمرة على روح صديقتها الراحلة؛ وجاء في منشورها "أول عمرة اتعملت ليكي يارانيا ياحبيبة قلبي؛ خبر موت صدم الكل عملتي إيه في دنيتك يا أطيب خلق الله علشان الكل ينقهر عليكي؛ كسرتيني ووجعتي قلبي يا رانيا؛ كنتي لسة مكلماني أول امبارح قولتيلي ادعيلي يا هاجر؛ وقولتك هترجعي مجبورة؛ رجعتي بخبر موتك يارانيا يا قهرة قلبي عليكي؛ في الجنة يا عروس الجنة".