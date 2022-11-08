شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الكويتي يؤكد على ضرورة العمل العسكري الخليجي المشترك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح، اليوم الثالاثاء، ضرورة مواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي لضمان وحدة وسلامة أراضي دول المجلس وحمايتها من أي تهديد أو اعتداء خارجي.



جاء ذلك في تصريح للوزير على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الـ19 لمجلس الدفاع المشترك لوزراءالدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وبمشاركة وزراء الدفاع الخليجيين اضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف في مقر الأمانة العامة في الرياض، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ظروف المنطقة الاستثنائية تسارع نحو جاهزية القوات



وقال الوزير إن "الظروف الاستثنائية الطارئة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وما يترتب عليها من تسارع الأحداث تدفعنا نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة لمواجهة مختلف المواقف والمتغيرات".



وأضاف أن هذا الأمر يتطلب العمل على تطوير وتفعيل منظومة التعاون والعمل الدفاعي المشترك انطلاقًا من اليقين والثقة الكبيرة بقدرات قواتنا وكفاءتها في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليها

وذكر ان اجتماع مجلس الدفاع المشترك يؤكد حقيقة الإيمان بأهمية العمل الجماعي وضرورة الإرتقاء بمستوى القوات المسلحة بدول المجلس وتطوير منظومة عملها وتعزيز قدراتها ودعم جهودها.



وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقًا من روابط الأخوة والمصير المشترك لدول وشعوب المنطقة والتي تدفع بدورها نحو مواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية تأكيدا منها على وحدة وسالمة أراضي دول مجلس التعاون وأهمية حمايتها من أي تهديد أو اعتداء خارجي.



وأعرب عن اعتزازه وتقديره للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يبذلها وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون في سبيل دعم أواصر التعاون والعمل الدفاعي المشترك بين القوات المسلحة بدول المنطقة والتي أثمرت عن العديد من الإنجازات والنتائج الملموسة والتي تأتي ترجمة للتوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.



وأشاد بالدور الكبير والجهد الملموس الذي بذله ويبذله رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون وما أسفرت عنه اجتماعاتهم من توصيات ودراسات ساعدت في تعزيز العمل على حفظ أمن واستقرار دول المنطقة وتوحيد الجهود الدفاعية لقواتها.

كما أعرب عن الشكر والتقدير لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان رئيس الدورة الـ19 لمجلس الدفاع المشترك على ما بذله من جهود مخلصة في سبيل الإعداد لهذا الاجتماع وإلى الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف والعاملين في الأمانة العامة على ما قدموه من تسهيلات وما قاموا به من ترتيبات وتحضيرات في سبيل تعزيز ونجاح منظومة العمل الخليجي.