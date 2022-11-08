حقوقي مصري يكشف أكاذيب “سناء عبدالفتاح” خلال مؤتمر صحفي لها بقمة المناخ (فيديو)

أصدر المحامي والحقوقي المصري سعيد درويش بيان للرأي العالم خلال حضوره قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

حيث قال درويش في بيانه عبر صفتحة الرسمية “فيس بوك” أثناء تواجدى بمؤتمر شرم الشيخ للمشاركة وحضور قمة المناخ وبصفتى أعمل بالحقل الحقوقي منذ ٣٠ عاما منشغلا ومشتغلا بقضايا حقوق الإنسان قدر استطاعتى تواجدت ظهر اليوم الثلاثاء ٨ نوفمبر تفقدت مؤتمر صحفي للناشطة سناء سيف عبدالفتاح.

وأضاف: رغم أن مجمل كلامها حمل الكثير من المغالطات إلا أننى وفي مداخلة عابرة لم تتجاوز دقيقتين وتحدثت بصفتى حقوقي لا ينتمى لأى مؤسسة وأكدت على كامل تعاطفي الإنسانى مع شقيقها علاء عبدالفتاح ولكنى أعربت عن تحفظى على الاستقواء بالحكومات الأحنبية للتدخل في القضايا الحقوقية لأن الحديث عن شخص واحد والمطالبة باخلاء سبيله دون الحديث عن باقي زملائه المحبوسين في القضية نفسها ويقضوا نفس العقوبة هو ازدواج معايير لا يليق بنا وان ضميرنا لن يقبل ذلك.

أشار في بيانه: واختتمت مداخلتى بأن حل مشكلات حقوق الإنسان في اية دولة رهين بدعم وتطوير الآليات الوطنية وأن كل ضغط أجنبي في قضية حقوقية قد يحسن من موقف شخص لكنه يضر بعشرات آخرين، ولما كانت مداخلتى لم تتضمن أية إساءة أو انتقاص من حقها في التعبير عن رأيها.

واختتم بيانه: وأدعو كل من يهتم ان يستمع لنص مداخلتى كاملة دون حذف