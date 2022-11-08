شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام: دعوة الرئيس السيسى بوقف حرب روسيا وأوكرانيا رسالة سلام من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن كلمة الرئيس السيسى خلال قمة المناخ كانت قوية للغاية، لافتا إلى أن دعوته لوقف الحرب الروسية الأوكرانية تمثل رسالة سلام من مصر إلى العالم كله فدائما ما تتجه الدولة لإرساء السلام ووقف أى حروب من شأنها دمار البشر.

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الرئيس السيسي دعا رؤساء العالم للتدخل لإنهاء هذه الحرب والتفرغ لمواجهة التحديات المناخية التى تهدد الحياة على كوكب الأرض، ومواصلة خطط التنمية المستدامة التى بدأت عدد من الدول فى تنفيذها ومن بينها مصر.

ولفت عصام إلى أن قمة المناخ تشهد مشاركة دولية ضمت أكثر من 100 دولة إلى جانب زخم كبير من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن المؤتمر نجح بكل المقاييس فإلى جانب تحرك مصر للمساهمة فى مواجهة التغيرات المناخية تسعى الدول لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على على الدول النامية.