شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رونالدو قد يغيب عن مواجهة برشلونة فى ملحق الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكر تقرير شبكة سكاي سبورت البريطانية أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو قد لا يتواجد ضمن قائمة اليونايتد المشاركة أمام برشلونة فى الدوري الأوروبي، حيث يتوقع الكثيرين خروج اللاعب من الدوري الإنجليزي فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، يأتى ذلك فى ظل إفتعال اللاعب العديد من الأزمات فى الفترة الماضية.

وعلى الرغم من إنضباط اللاعب فى الآونة الأخيرة، وإعتماد المدرب الهولندي تين هاج عليه فى مباريات اليونايتد السابقة، إلا أن الجهاز الفني للفريق ما زال يريد تعزيز خط هجومه والتعاقد مع مهاجم قوي فى المنطقة الأمامية، الأمر الذي قد يشعل الأمور مرة آخري بين رونالدو والجهاز الفني، إذا ما تم التعاقد مع مهاجم آخر وأصبح بديلًا له.



خطة اليونايتد للتخلص من رونالدو

ويخطط مسئولي مانشستر يونايتد لرحيل اللاعب فى المريكاتو الشتوي عن طريق الإتقاث مع الجهاز الفني للفريق على إستمرار مشاركة اللاعب حتي يناير المقبل فى مباريات الفريق، ومن ثم سيأتي للاعب عروض عديدة فى حالة إذا ما أستعاد جزءًا كبيرًا من مستواه المعهود.



موعد مباراتي اليونايتد وبرشلونة

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة واليونايتد ستقام يوم 16 فبراير القادم، أي بعد إنتهاء فترة الإنتقالات الشتوية والتى قد يرحل فيها رونالدو، ومن ثم غياب اللاعب عن القمة المنتظرة بين الفريقين، على أن تقام مباراة العودة يوم 23 فبراير من الشهر نفسه.