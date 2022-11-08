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انت الان تتابع خبر البريميرليج تعلن عن مواعيد انطلاق وختام موسم 2024/2023 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437608-638035171269611774.jpg
2022-11-08 | 16:09
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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، عن المواعيد الرسمية للموسم المقبل 2023/2024 من البريميرليج.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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