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البريميرليج تعلن عن مواعيد انطلاق وختام موسم 2024/2023

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437608-638035171269611774.jpg

2022-11-08 | 16:09

البريميرليج تعلن عن مواعيد انطلاق وختام موسم 2024/2023

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كشفت رابطة الممتاز، اليوم الثلاثاء، عن المواعيد الرسمية للموسم المقبل 2023/2024 من البريميرليج.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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