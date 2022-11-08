انت الان تتابع خبر يحرض على العنف.. إشبيلية يصدر بيانا شديد اللهجة ضد "تيفو" بيتيس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437607-638035160149517601.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-08 | 15:51
المصدر:
153 مشاهدة
أصدر فريق إشبيلية، اليوم الثلاثاء، بيانا ندد من خلاله بـ"تيفو" جماهير ريال بيتيس خلال لقاء الديربي الذي احتضنه ملعب بينتو فيامارين، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، بسبب تحريضه على العنف والدعوة له.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا