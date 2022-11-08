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يحرض على العنف.. إشبيلية يصدر بيانا شديد اللهجة ضد "تيفو" بيتيس

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437607-638035160149517601.jpg

2022-11-08 | 15:51

يحرض على العنف.. إشبيلية يصدر بيانا شديد اللهجة ضد "تيفو" بيتيس

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أصدر فريق إشبيلية، اليوم الثلاثاء، بيانا ندد من خلاله بـ"تيفو" جماهير ريال بيتيس خلال لقاء الديربي الذي احتضنه ملعب بينتو فيامارين، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من ، بسبب تحريضه على العنف والدعوة له.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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