توجيه تهم لأكثر من ألف متظاهر عقب أسابيع من الاحتجاجات في إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ)

قال مسؤول قضائي إيراني، إنه تم توجيه تهم لأكثر من ألف متظاهر عقب أسابيع من الاضطرابات التي شهدتها البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"، اليوم الثلاثاء.

وتنظر العديد من المحاكم الجنائية والثورية في القضايا، ومن المقرر أن تُعقد غالبية الجلسات في العلن. ولم تتوفر المزيد من التفاصيل بشأن التهم.

وطالب المحافظون المتشددون في البرلمان، أمس الأول، بإصدار أحكام مشددة تصل إلى عقوبة الإعدام.

وبحسب نشطاء في مجال حقوق الإنسان، ألقت السلطات الإيرانية القبض حتى الآن على قرابة 15 ألف شخص شاركوا في المظاهرات .

واندلعت الاحتجاجات في البلاد على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما.

وألقت شرطة الأخلاق القبض على الشابة بسبب الاشتباه في انتهاكها قواعد الزي الإسلامي. وتوفيت في حجز الشرطة في 16 سبتمبر الماضي.

في غضون ذلك، دعا حفيد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني إلى إجراء إصلاحات.

وقال رجل الدين الشيعي البارز حسن الخميني لبوابة "بيانفردا" الإلكترونية: "الطريقة الأكثر منطقية لحكم البلاد هي "ديمقراطية الأغلبية" التي يفرزها صندوق الاقتراع. الطرق الأخرى تنطوي على أخطاء وتكاليف أكثر بكثير".