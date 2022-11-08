50 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. انتهاء صرف التعويضات لضحايا حادث صحراوي سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج من صرف التعويضات المقررة وفقًا للقانون لأسر المتوفين والمصابين في حادث التصادم المروع الذي وقع، الخميس الماضي، بين سيارتين أجرة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج/ البحر الأحمر".

من جانبه أوضح رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أنه جرى الانتهاء من صرف التعويضات لعدد 3 أسر متوفين بسوهاج، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا؛ لصرف تعويضات لعدد 4 أسر أخرى بقنا، وذلك بواقع 50 ألف جنيه لرب الأسرة المتوفي، و25 ألف جنيه للمتوفى إذا كان أحد أفراد الأسرة.

وأضاف "السمان" أنه جرى صرف مبلغ 1000 جنيه لكل مصاب أمضى أكثر من 24 ساعة داخل المستشفى، لافتًا إلى أنه جرى حصر 16 مصابًا منهم 12 بمستشفى سوهاج الجامعي، و4 بمستشفى سوهاج التعليمي.

وكلف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ببحث حالات المتوفين والمصابين في حادث التصادم الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي، مساء الخميس الماضي، بين سيارتين أجرة "ميكروباص"، وأسفر عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين من محافظتي سوهاج وقنا، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لصرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين وللمصابين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أنه يجري التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة على مدار الساعة لحصر حالات الوفاة والإصابة، لافتًا إلى صرف مبلغ 50 ألف جنيه لحالة الوفاة إذا كان المتوفي رب أسرة، و50 ألف جنيه في حال العجز الكلي، و25 ألف جنيه حال كان المتوفي أحد أفراد الأسرة، مشيرا إلى صرف مبلغ يتراوح من ألف جنيه وحتى 5 آلاف جنيه لكل مصاب وفقا لحالة المصاب وفترة تواجده بالمستشفى، بالإضافة إلى مبلغ 250 جنيه إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة خلال الخمس أيام الأولى، وذلك وفقًا لما تقره وزارة التضامن الاجتماعي.

البداية كانت بتلقى مأمور مركز شرطة أخميم إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج/ البحر الأحمر" دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة "صالح. ج" 25 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز شرطة المراغة اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة "ميكروباص" قيادة "مؤمن. ا" 35 عامًا سائق ويقيم بمحافظة قنا.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الأولى وقائد السيارة الثانية، "عوض. ا" 41 عامًا مزارع ويقيم دائرة المركز، "أحمد. ح" 50 عامًا عامل ويقيم بمحافظة قنا، طفل مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 6 أعوام، وطفلة مجهولة الهوية تبلغ من العمر عامين.

كما نتج عن الحادث إصابة كل من "محمود. ع" 41 عامًا سائق بكسر بعظام الجمجمة وغيبوبة، "أميرة. ا" 19 عامًا ربة منزل بكسر بعظام الوجه، "محمد. ف" 16 عامًا عامل بكسر بالقدم واليد اليسرى، "سعيد. ا" 22 عامًا عامل باشتباه نزيف بالمخ، "مروة. ع" 31 عامًا ربة منزل باشتباه نزيف بالمخ، وابنها الطفل "سيف. م" 3 أعوام بكدمات متفرقة بالجسد، "دينا. ص" 29 عامًا ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسد، وابنتها الطفلة "ندى. ص" 6 أعوام بكدمات متفرقة بالجسد، وابنها الطفل "محمد. ص" البالغ من العمر 9 شهور بكدمات متفرقة بالجسد، "بسمة. ف" 25 عامًا ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسد، وابنها "كرولس. م" 5 أعوام بكدمات متفرقة بالجسد، "أبانوب. س" 28 عامًا عامل بكدمات متفرقة بالجسد، وجميعهم يقيمون بمحافظة قنا، "محمود. م" 39 عامًا عامل ويقيم بمحافظة القاهرة بكدمات متفرقة بالجسد، "مؤمن. ح" 25 عامًا حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم

دائرة مركز شرطة جرجا باشتباه كسر بالفقرات العنقية، "ياسر. م" 34 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة المنشاة باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفخذ الأيسر، "محمد. ف" 47 عامًا عامل ويقيم بندر أخميم بكدمات متفرقة بالجسد، "علي. ع" 35 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة جهينة بكدمات متفرقة بالجسد، "محمود. ا" 30 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة المراغة بكدمات متفرقة بالجسد، "محمد. ا" 41 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة المراغة بكدمات متفرقة بالجسد، "علي. ا" 32 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة المراغة بكدمات متفرقة بالجسد، "محمد. ر" 29 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة جهينة بكدمات متفرقة بالجسد، "محمد. ج" 31 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة جهينة بكدمات متفرقة بالجسد، ذكر مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وجميع المتوفيين والمصابين من مستقلي السيارتين، وجرى نقلهم لمستشفيات أخميم المركزي وسوهاج الجامعي وسوهاج التعليمي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.