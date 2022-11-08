بالصور - محافظ أسيوط يفتتح الملتقى التوظيفي لتوفير 1000 فرصة عمل للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، الملتقى التوظيفي الذي تنظمه المحافظة بالتعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط لمدة يوم واحد من الساعة 9 صباحًا وحتى الثالثة مساءًا.

وذلك تحت رعاية حسن شحاتة وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط وبمشاركة 20 شركة من كبرى الشركات والمؤسسات الخاصة والمصانع والجامعات الخاصة وذلك لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات من سن 19 عام وحتى 55 عام فضلًا عن فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل وتخصيص مكان لاستقبال ذوى الهمم من ابناء المحافظة وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.

حضر الافتتاح علي سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، ومحمد بشير رئيس حي غرب، ومحمود ياسين رئيس حي شرق، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية ولفيف من القيادات التنفيذية وسط إقبال كبير من الشباب والخريجيين وممثلي الجمعيات الأهلية هيئة بلان انترناشيونال.

وتفقد المحافظ، أقسام الملتقى واستفسر من الشركات المشاركة عن عدد فرص العمل التي توفرها كل شركة والمؤهلات المطلوبة والمرتبات، كما تفقد أقسام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد المحافظ أن الملتقى التوظيفي شهد اقبالًا كبيرًا من الشباب من الجنسين وخاصة من الأشخاص ذوي الهمم لتسجيل أسمائهم وبياناتهم لايجاد فرص عمل لهم تتناسب مع امكاناتهم، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب من أجل التوظيف لصقل خبرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيرًا إلى الاستمرار في تنظيم ملتقيات التوظيف بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تحاور محافظ أسيوط، مع بعض الشباب المشارك في الملتقى وحثهم على الإستفادة من فرص العمل المتاحة بالإضافة إلى الاستفادة من القروض الممنوحة من برنامج "مشروعك" والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياه كريمة لهم ولتحسين مستوى معيشتهم فضلًا عن القروض والفرص التدريبية التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الإضافة إلى التدريب على ريادة الأعمال لتأهيلهم للتوظيف.

وأضاف على سيد مدير مديرية القوى العاملة أن الملتقى يوفر 1000 فرصة عمل متنوعة بكبرى الشركات والمصانع في المجالات المختلفة كالمقاولات وإدارة المشروعات والتمويل والأدوية والمستلزمات الطبية والتأمين على الحياة والدعاية والأمن والحراسة والنظافة وبعض الجامعات الخاصة بالمحافظة وغيرها بالإضافة إلى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية في مختلف المجالات وريادة الاعمال لتأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي.