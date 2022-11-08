إعادة انتخاب رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى للمرة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوفر- (د ب أ)

أُعْيْد انتخاب رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل للمرة الثالثة.

جاء ذلك بعد موافقة برلمان الولاية اليوم الثلاثاء، على إعادة انتخاب فايل المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي يقود ائتلافا يضم الاشتراكيين والخضر.

وأجرى البرلمان المحلي اقتراعا سريا أسفر عن موافقة 82 عضوا على إعادة ترشيح فايل واعتراض 63 عضوا، ولم يمتنع أي عضو عن التصويت في الاقتراع.

يذكر أن حزبا الائتلاف الحاكم في الولاية يمتلكان 81 مقعدا في برلمان الولاية.

وفي حال أكمل فايل فترة ولايته (خمسة أعوام) حتى نهايتها، سيكون قد سجل رقما قياسيا في البقاء على رأس حكومة سكسونيا السفلى ليحل بذلك محل رئيس الحكومة الأسبق إرنست البرشت ( من الحزب المسيحي الديمقراطي) صاحب أطول فترة في رئاسة حكومة هذه الولاية حتى الآن.

كان فايل تولى أول فترة حكم له في الولاية في الفترة بين 2013 و2017، من خلال ائتلاف جمع الحزب الاشتراكي والخضر، وفقد الائتلاف الأغلبية (بفارق صوت) التي كان يملكها في وقت مبكر، وذلك بعد أن تحولت نائبة في الخضر إلى الحزب المسيحي وعلى إثر ذلك تم تشكيل ائتلاف كبير يجمع بين الحزب الاشتراكي والحزب المسيحي.