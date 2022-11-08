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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقول الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، إن اتفاقية باريس للمناخ تتسم بالشمولية وعلينا تنفيذها.

السودان يؤكد التزامه باتفاقية باريس للمناخ

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثالث من قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 ) التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويشارك أكثر من 120 من قادة الدول بمنتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في COP 27. كما يشارك نحو 30 ألف شخص في القمة التي ستستمر لنحو أسبوعين.

وأكد البرهان خلال حديثه، أن بلاده واحدة من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية خاصة في القطاعات الحيوية، وأنها ملتزمة بكل ما تقتضيه مخرجات مؤتمر المناخ كوب 27 الحالي، كما شدد على التزام السودان بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ (وهو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ عقدته الأمم المتحدة في باريس عام 2015) وبروتوكول كيوتو (ملحق اتفاقية المناخ الإطارية التي أبرمتها الأمم المتحدة).

كانت فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" قد انطلقت أول أمس وتستمر أسبوعين في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.

وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022 للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع النزول بمعدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

فيما تم إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية الجديدة (ACMI)، والتي تهدف إلى دعم نمو إنتاج ائتمان الكربون وخلق فرص عمل في إفريقيا.

وتتناول المبادرة إنتاج 300 مليون رصيد كربون سنويًا بحلول عام 2030، و1.5 مليار ائتمان سنويًا بحلول عام 2050 ودعم 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030 وأكثر من 110 ملايين وظيفة بحلول عام 2050 مع توزيع الإيرادات بشكل عادل وشفاف على المجتمعات المحلية.

وانضمت دول أفريقية متعددة بما في ذلك كينيا ومالاوي والغابون ونيجيريا وتوغو إلى حدث إطلاق ACMI للإعلان عن التزامها بتوسيع أسواق الكربون الطوعية.

وحسب بيان للأمم المتحدة توفر أسواق الكربون فرصة رائعة لإطلاق المليارات لتلبية احتياجات تمويل المناخ للاقتصادات الأفريقية مع توسيع الوصول إلى الطاقة، وخلق فرص العمل، وحماية التنوع البيولوجي، ودفع العمل المناخي.

وجرى إطلاق المبادرة في" COP 27 " بالتعاون مع التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP)، والطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بدعم من أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ.

وأشار جيليان كالدويل، عضو اللجنة التوجيهية ACMI وكبير مسؤولي المناخ في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن “سوق الكربون الأفريقي الطوعي لن ينجح إلا إذا وثق الناس في أن الائتمانات الأفريقية تقود العمل المناخي الحقيقي ولها تأثير بشري إيجابي.. وستضمن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وACMI القيام بذلك بنزاهة كركيزة أساسية ” لتحفيز إنتاج ائتمانات عالية النزاهة.

وسيتم في وقت لاحق اليوم، إعلان أجندة التكيف ضمن جلسة "الوفاء بالتعهدات"، والتي تعقد بمشاركة معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وذلك بهدف التكيف لتعزيز القدرة على الصمود لنحو 4 مليارات شخص يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ بحلول عام 2030.

تعد أجندة التكيف أول خطة شاملة ومشتركة لحشد العمل العالمي حول 30 نتيجة تكيف لازمة لمعالجة فجوة التكيف وتحقيق عالم مرن بحلول عام 2030 عبر الأغذية والزراعة والمياه والطبيعة والمحيطات والمستوطنات البشرية وأنظمة البنية التحتية وكذلك التسليم عبر عناصر التمكين الرئيسية مثل التخطيط والتمويل.

وتستعرض الجلسة أيضًا كيف أن الجهات الفاعلة من غير الدول "تفي بوعودها" لتحقيق مستقبل مرن خالٍ من الصفر.

وصدر على هامش فعاليات "cop27 "الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي 2022"، والذي يقدم تقريرًا سنويًا عن التقدم الذي تحرزه الكيانات غير الحكومية نحو أهدافها المناخية، وهو دليل على أنه - بينما لا تزال هناك عقبات - تعمل الشركات والمستثمرون والمدن والدول والمناطق على بناء المرونة وإحداث تغييرات سريعة في الاقتصاد الحقيقي.

ويوضح الإصدار الأخير من الكتاب السنوي أن هناك إشارات على التغيير، على الرغم من اكتشاف أن العالم ليس قريبًا من المسار الصحيح نحو هدف 1.5 درجة مئوية.