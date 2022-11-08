شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول "الحوار الوطنى" بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية " حول دور المجتمع في الحوار الوطني "، وذلك على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وشارك في اللقاء المفكر الكبير الدكتور وسيم السيسي والذي ألقى محاضرة عن الحوار الوطني ودوره في تطور مصر.

وتناول اللقاء، كلمة للنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أشار فيه إلى الدور الذي تقوم به التنسيقية لنشر دعوة الحوار الوطني في مختلف ربوع مصر.

وأكد الشباب من الحضور، خلال مشاركتهم بالجلسة، على محورية قضية التعليم وضرورة ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل الفعلية وتعظيم دور الدولة في مكافحة المخدرات مطالبين بالإرتقاء بالمنظومة الصحية للطلاب.

وشارك في اللقاء أيضا فرقة عشاق النغم للموسيقى العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار والتي قدمت عدد من الأغاني الوطنية المتميزة.