تعرف على المسار المصرى فى التعامل مع التغيرات المناخية × 18 إجراءً

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القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير لمجلس الشيوخ، أعدته لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، المسار المصرى للتعامل مع قضية التغيرات المناخية فى 18 إجراء، كالتالي:-

1- وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى 9 يونيو 1992 وصدقت عليها فى 5 ديسمبر 1994

2- وقعت مصر على بروتوكول كيوتو فى 15 مارس 1999 وصدقت عليه فى 12 يناير 2005

3- تم تقديم تقرير الإبلاغ الوطني(7) الأول فى 1999، والثانى فى 2010، والثالث فى 2016 والرابع فى 2020 إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بموجب التزامات مصر فى إطار الاتفاقية، ويتضمن تقرير الإبلاغ الوطنى تحديثًا للظروف الوطنية وحالة المناخ بالدولة وحصرأ للانبعاثات وكذا السياسات والإجراءات لخفض هذه الانبعاثات والمجهودات التى تمت بشأن التصدى لهذه الظاهرة من خلال دمجها فى إطار خطة التنمية للدولة، وتقدمه الدولة التزامًا وتنفيذًا لبنود الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

4- تم إعداد استراتيجية آلية التنمية النظيفة فى مصر فى عام 2001

5- تم تنفيذ مشروع تجريبى لمراجعة الطاقة والبيئة فى عام 2002

6- تنفيذ مشروع تنمية وبناء القدرات لآلية التنمية النظيفة فى مصر فى عام 2003

7- إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة (8) فى 2005 والتى تُعد أحد متطلبات بروتوكول كيوتو وتختص بالمراجعة والموافقة على مشروعات آلية التنمية النظيفة

8- تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 272 فى عام 2007

9- تم إصدار الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمةعنها والصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء فى عام 2011

10- تم دراسة فرص تنفيذ مشروعات تخفيف لإعداد الخطة الوطنية الطوعية للتخفيف فى عام 2013

11- البدء فى إعداد الإسهامات الوطنية، وزيادة حافظة مشروعات آلية التنمية النظيفة فى عام 2013

وتعتبر آلية التنمية النظيفة إحدى آليات بروتوكول كيوتو للحد من غازات الاحتباس الحرارى والتى تهدف إلى مساعدة الدول

المتقدمة فى الوفاء بالتزاماتها عن طريق تنفيذ مشروعات لخفض غازات الاحتباس الحرارى فى الدول النامية وتحصل الدول المتقدمة.

فى مقابلها على شهادات خفض الانبعاثات وتستفيد الدول النامية بالاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

12- عام 2014 تم إصدار نتائج مشروع برنامج إدارة مخاطر التغيرات المناخية، والحصول على منحة لتمويل مشروع المرونة بصعيد مصر، وتمويل مشروع التكيف بالدلتا.

13- فى عام 2015 تم تقديم مصر تقرير الإسهامات الوطنية(9) الأول إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة وزير البيئة والذى يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدنى للعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة.

14- وقعت مصر على اتفاق باريس فى 22 أبريل 2016

15- تم إعداد دراسة التنمية منخفضة الانبعاثات وإجراءات الخفض الطوعية لمختلف القطاعات ذات الصلة فى عام 2017.

16- إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى عام 2019

17- نشر التقرير المحدث الأول كل عامين لاتفاقية تغير المناخ فى عام 2019

18- المشاركة بوفد يضم ممثلين من كافة القطاعات فى مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ والذى يعقدسنويًا لمناقشة التطورات الجارية ومدى النتائج التى تم تنفيذها.

وتسنضيف مصر قمة المناخ بشرم الشيخ فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.