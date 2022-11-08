شكرا لقرائتكم خبر عن "مناهج دراسية ذات فكر أخضر".. تفاصيل جلسات منتدى شباب العالم على هامش COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد المنطقة الخضراء "المسرح الروماني"، اليوم، الثلاثاء 8 نوفمبر، العديد من الجلسات لمنصة منتدى شباب العالم، على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP27).

وبدأت الجلسة الأولى "رحلة منتدى شباب العالم"، في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، وهي جلسة تعريفية هدفها التعرف على مهمة ورؤية منتدى شباب العالم، فضلا عن التعرف على الفعاليات والبرامج المختلفة التي يقدمها المنتدى، منها معامل منتدى شباب العالم ونماذج المحاكاة المختلفة، بالإضافة إلى معرفة كيفية التقدم وحضور فعاليات المنتدى، فضلا عن الإلمام بمزايا حضور تلك الفعاليات من اكتساب مهارات شخصية وقيادية مختلفة.

بينما تنعقد الجلسة الثانية " مبادرة شباب بلد-منظمة اليونيسف"، في تمام الساعة 12 ظهرًا، حيث تشهد الجلسة مبادرة "شباب بلد"، التي أطلقت في يناير الماضي، أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتم اعتبار منتدي شباب العالم داعم رئيسي للمبادرة لتكون منصة مستدامة للشباب وللشركاء متعددى الأطراف الذين يعملون معاً لضمان حصول الشباب في مصر، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، على فرص التدريب على ريادة الأعمال.

فيما تنعقد الجلسة الثالثة " الأكاديمية والتغيرات المناخية: كيف نبني الجسور.. بين العلم ورسم السياسات؟"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تمام الساعة 2 ظهرًا.

كما من المقرر أن تنعقد الجلسة الرابعة " المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تمام الساعة 4 عصرًا، لمناقشة تحفيز مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وإطلاق الدولة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، كي تكون تلك المبادرة بوابة رئيسية في عملية تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وفي نفس السياق، من المقرر أن تنعقد الجلسة الخامسة " نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تمام الساعة 5 مساءً، لمناقشة دمج المناهج الدراسية ذات الفكر الأخضر والمستدام في إطار العملية التعليمية، وذلك لتوعية النشء الجديد بحجم الأزمة العالمية التي يعيشها الكوكب من جراء تغير المناخ.