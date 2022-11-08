شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ملعب مباراة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد في موسم الدرعية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضمن موسم الدرعية.

ملعب الأمير فيصل بن فهد يستضيف مواجهة الهلال ضد نيوكاسل

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أنه تأكد إقامة مباراة الهلال ونيوكاسل الإنجليزي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز المقرر لها في الشهر المقبل.

وتابعت حسب مصادر لها: "ملعب الملك فهد الدولي كان الخيار الأول، ولكن نظرًا لبدء أعمال الصيانة والزراعة الشتوية، التي تستمر مدة شهرين، تم اختيار ملعب الملز".

ومن المنتظر أن يلعب الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، ضد نيوكاسل يونايتد يوم 8 ديسمبر المقبل ضمن موسم الدرعية.

الهلال يستقبل ملعبه الجديد بعد 3 أسابيع

من ناحية أخرى أكدت تقارير، أن الهلال سوف يستقبل الملعب الجديد، لخوض تدريبات الفريق، بعد 3 أسابيع من الآن حيث يقع بالقرب مقره في حي العريجاء في العاصمة الرياض.

وتابعت: "الملعب يحمل المواصفات القانونية، ما يسمح بخوض التدريبات والمباريات الرسمية في المنافسات السعودية عليه، وسيحتضن فرق الهلال السنية خلال الفترة المقبلة".

ويتوقف دوري روشن السعودي في الوقت الحالي، بسبب استعدادات المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لنهائيات كأس العالم المقبلة.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس العالم المقبلة، للمرة السادسة في تاريخه، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، بالبطولة التي ستقام في قطر بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.