انت الان تتابع خبر الحكيم يدعو القوى السياسية الفلسطينية للتكاتف ونبذ الفرقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "جددنا موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، وأكدنا دعمنا للمواقف النضالية للشعب الفلسطيني المقاوم وأهمية التكاتف الإسلامي والعربي لنيل حقوقه العادلة، كما دعونا خلال لقائنا سفير دولة فلسطين في العراق أحمد عقل، القوى السياسية الفلسطينية إلى الوحدة والتكاتف ونبذ الفرقة".وأضاف، "بيّنا تأثير استقرار العراق على محيطه الإقليمي والدولي، وأشرنا إلى الخطوات الحثيثة التي تقوم بها الحكومة العراقية لتلبية طموحات المواطن العراقي من خدمات وفرص عمل تضمن الحياة الكريمة لمختلف شرائح الشعب العراقي، وجددنا دعمنا للحكومة في خطواتها الجادة في ملفات مكافحة الفساد ومعالجة التلكؤ في إنجاز المشاريع التي ستنعكس بالإيجاب على سير الحياة اليومية للمواطن العراقي".