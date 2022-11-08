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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن المحيط الإقليمي يعتبر من أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ.

وأوضح السيسي، في كلمته اليوم بقمة رؤساء الدول لانطلاق "مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط " ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ المصرية، أن السنوات القليلة الماضية شهدت أحداث مناخية قاسية في المنطقة، من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول، خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.

الرئيس المصري: المحيط الإقليمي يعتبر من أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ

وتطلع السيسي بأن تسهم المبادرة في تعزيز الجهود المشتركة، نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة، والاستماع إلى الخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء في المبادرة.

وقال السيسي: "إن المبادرات الطوعية الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي.

وأضاف أن مصر حرصت على الانضمام إلى المبادرة منذ إطلاقها في عام 2019 لتعزيز سياسيات مواجهة تغير المناخ، وجهود التغلب على آثاره السلبية.

وطالب السيسي الأطراف غير الحكومية بأن تمارس أدوارًا مكملة وداعمة، انطلاقًا من مسـؤولياتها، وعملًا بمبادئ التعاون والمشاركة.

وفي السياق، وقعت دولة الإمارات ومصر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجا وات.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، توقيع اتفاقية بين كل من شركة "إنفينتي باور" وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية، بهدف تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجا وات في مصر، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.

وقع الاتفاقية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة "مصدر" والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وحضر مراسم التوقيع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.



وحذر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، من الجفاف وزيادة ملوحة التربة بسبب التغير المناخي.

جاء ذلك، خلال كلمة المنفي بفعاليات مؤتمر قمة المناخ "كوب 27" المنعقد حاليا في شرم الشيخ المصرية، من 6- 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن البشرية تواجه تحديات مشتركة تستدعي نبذ الخلافات جانبا ومواجهتها.

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وشدد على أن بلاده تضطلع بالتزاماتها الدولية تجاه البيئة والمناخ والهجرة والاقتصاد، مشيرا إلى طموحه في بناء دولة مدنية منفتحة على العالم.

وأضاف المنفي، خلال كلمته بمؤتمر المناخ في مصر، أن بلاده تواجه شح في مياه الأمطار وانحصار في الغطاء النباتي، لافتا إلى أن بلاده من أكثر الدول حساسية للتغير المناخي، حيث بدأ شح الأمطار ينذر بالجفاف وزيادة ملوحة التربة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة متابعة التغير المناخي، قائلا: إدراكنا للتغيرات المناخية يجب أن يتطور.

وانطلقت الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 قمة المناخ COP27، التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة.

وتُعقد القمة على مدى 13 يوما، ويحضرها ممثلو نحو 200 دولة، فيما تواصل اجتماع الرؤساء أمس الإثنين واليوم الثلاثاء.