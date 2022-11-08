شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء الولايات المتحدة، للتصويت في انتخابات التجديد النصفي، للكونغرس الأمريكي.

فتح مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي



ليلة طويلة قد تمتد لأيام من الانتظار قبل أن يتضح ما إذا كان الجمهوريون أو الديمقراطيون سيسيطرون على الكونغرس في معركة الثلاثاء الانتخابية.

معركة يدلي فيها الملايين من الأمريكيين بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة التي ستشكل النصف الثاني من رئاسة جو بايدن.

وفي حين أن اسم بايدن غير مدرج في بطاقة الاقتراع، إلا أن نتائج منتصف المدة يمكن أن تغير الرئاسات الأمريكية.

فجميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي البالغ عددها 435 مقعدا قابلة للاستيلاء عليها، وكذلك 35 مقعدا في مجلس الشيوخ و36 ولاية حاكمة.

وسيحتاج الجمهوريون إلى اختيار خمسة مقاعد للحصول على أغلبية في مجلس النواب وواحد فقط للسيطرة على مجلس الشيوخ.

وتشير استطلاعات الرأي والتنبؤات غير الحزبية بالانتخابات إلى أن الجمهوريين لديهم فرصة قوية للغاية للفوز بأغلبية في مجلس النواب، ومن المرجح أن تكون السيطرة على "الشيوخ" أقرب إلى القتال.



في هذه الأثناء، حذر مسؤولو الانتخابات من أن الأمر قد يستغرق أياما حتى تكون النتائج النهائية واضحة في الانتخابات المتنازع عليها بشدة، مثل سباقات مجلس الشيوخ في بنسلفانيا وجورجيا.

ناثان غونزاليس، محرر النشرة الإخبارية المحايدة Inside Elections، يقول "عندما يتعلق الأمر بمعرفة النتائج، يجب أن نبتعد عن الحديث عن يوم الانتخابات ونفكر بدلا من ذلك في أسبوع الانتخابات".

في ولايات "السراب الأزرق" (الحزب الديمقراطي) التي تشمل فلوريدا ونورث كارولينا - يُسمح لمسؤولي الانتخابات بإزالة بطاقات الاقتراع بالبريد من مظاريفهم قبل يوم الانتخابات وتحميلها في آلات عد الأصوات، مما يتيح إجراء الفرز السريع، وفق وكالة أنباء رويترز.

في المقابل، لا تسمح ولايات أخرى، بما في ذلك بنسلفانيا وويسكونسن، للمسؤولين بفتح المظاريف حتى يوم الانتخابات، مما يؤدي إلى "سراب أحمر" (الحزب الجمهوري) محتمل يتم فيه الإبلاغ عن بطاقات الاقتراع في يوم الانتخابات ذات الميول الجمهورية في وقت سابق، مع عد العديد من بطاقات الاقتراع البريدية ذات الميول الديمقراطية في وقت لاحق.

خبراء مثل جو لينسكي المؤسس المشارك لشركة Edison Research، التي ستتتبع مئات السباقات يوم الثلاثاء وتزود المؤسسات الإعلامية الأخرى بالنتائج، سيراقب مزيج الأنواع المختلفة من بطاقات الاقتراع التي تعدها كل ولاية طوال الليل..

وقال لينسكي: "السراب الأزرق، السراب الأحمر، أيا كان. عليك فقط أن تنظر إلى أنواع الأصوات التي يتم الإبلاغ عنها لمعرفة مكانك في تلك الولاية".

وبحسب وكالة رويترز، من المتوقع أن تبدأ الموجة الأولى من فرز الأصوات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، غدا الأربعاء، بين الساعة الـ 7 و8 مساء بتوقيت جرينتش.

وعندما يتم إغلاق صناديق الاقتراع في الغرب الأوسط لمدة ساعة أو أكثر، نحو الـ10 مساء أو 11 مساء، من المحتمل أن يكون لدى الجمهوريين زخم كافٍ للخبراء في المؤسسات الإعلامية الأمريكية لإظهار السيطرة على مجلس النواب، كما قال كايل كونديك، المحلل السياسي في مركز جامعة فيرجينيا سياسة.

وتستغرق كاليفورنيا عادة أسابيع لفرز جميع بطاقات الاقتراع، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تحسب بطاقات الاقتراع التي تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات حتى لو وصلت بعد ذلك بأيام.

وفي ولايتي نيفادا وواشنطن، يُسمح بإجراء اقتراع متأخر إذا تم ختم البطاقات بالبريد بحلول الثامن من نوفمبر، مما يبطئ المسيرة حتى النتائج النهائية.

ووفق كونديك، قد يستغرق الأمر وقتا أطول، وربما أسابيع أطول، لمعرفة الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ، مع وجود منافسات متقاربة في بنسلفانيا وأريزونا وجورجيا حيث من المرجح أن تحدد السيطرة النهائية.

لكن إذا اقترب سباق مجلس الشيوخ في جورجيا كما هو متوقع ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50٪ من الأصوات، فسيتم تحديد موعد انتخابات الإعادة في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مما قد يترك السيطرة على المجلس في طي النسيان حتى ذلك الحين.

تُجرى هذه الانتخابات كل عامين وعندما تقع في منتصف فترة ولاية الرئيس البالغة أربع سنوات، يطلق عليها انتخابات التجديد النصفي.

السباق الكبير يكون من أجل السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، بمنافسة أكثر من 1200 مرشح على ما يقرب من 500 مقعد في كلا الهيئتين.

وتحدد انتخابات التجديد النصفي من يسيطر على الكونغرس.

فمن يتولى مسؤولية الكونغرس له تأثير كبير على التشريعات الأمريكية، وهو المسؤول عن إنشاء ومناقشة وإقرار القوانين الفيدرالية.

كما تحدد هذه الانتخابات أيضا الآفاق المستقبلية لأجندة بايدن الرئاسية خلال العامين المقبلين.

تُعتبر انتخابات التجديد النصفي عادة استفتاء على العامين الأولين من فترة الرئاسة، ويظهر التاريخ أن الحزب الحاكم غالبا ما يتعرض للخسارة.