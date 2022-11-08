شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي بقمة المناخ حملت بعدا إنسانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن فعاليات افتتاح مؤتمر المناخ بالشق الرئاسى لاقت استحسان واهتمام من الحضور، مؤكدا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت صارمة، وهو يؤكد أن قمة مناخ شرم الشيخ هى قمة التنفيذ واضعاً الدول الكبرى المسئولة عن هذه الانبعاثات و التغيرات المناخية المهددة للكرة الأرضية أمام مسئولياتها.

وشدد الشهابى، أن الرئيس استعرض كيف أصبح تغير المناخ أكبر تحدى، يواجه العالم وخاصة دول العالم النامى، وهو ما يتطلب توفير التمويل الكافى للتكيف معه من تلك الدول المتقدمة وتحذيره من أن الوقت يداهم العالم ولا مجال للتراجع، مشيرا إلى أنه استعرض تجربة مصر لمواجهة التغير المناخي، من خلال استراتيجيتها الوطنية المعتمدة على الطاقة المتجددة والتحول الأخضر للتغلب على تحدى المناخ.

وأشار ناجى الشهابى، إلى أن الرئيس كان مؤثراً ومعبرا عن إنسانيته العالية وحرصه على الأرواح البشرية، وهو يوجه ندائه لوقف الحرب الروسية الأوكرانية واستعداده للتحرك فورا مع قادة العالم، لإيقاف هذه الحرب المدمرة للاقتصاد العالمي، موضحا أن نجاح التنظيم المصرى لقمة مناخ شرم الشيخ cop27 والتجهيزات اللازمة، أنطقت الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش بكلمات الشكر التقدير وللرئيس السيسى على الضيافة والتنظيم الذى وصفه بالرائع، وهو ما يؤكد قدرات مصر العالية والمتميزة.

وتابع «الشهابى» أن كلمة الأمين العام للأمم المتحدة كانت متسقة مع كلمة الرئيس السيسى وخاصة وهو يؤكد "نحن نسلك الطريق السريع نحو الجحيم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة، وقوله من المؤسف أننا بصدد خسارة الكفاح من أجل حياتنا وعلينا أن نختار بين التعاون أو الهلاك"، لافتا إلى أن نفس الأمر تكرر مع كلمة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى اتفق مع الرئيس السيسى في ضرورة التركيز على دعم تنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ السابقة واتفاق باريس وأيضا فى إعلان اتفاقه مع ما دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية، قائلًا بوضوح : ندعم الخطاب المصري في السلام ووقف الحرب .