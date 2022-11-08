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"التنسيقية" تلتقى قيادات "إرادة جيل" لمناقشة قضايا الحوار الوطنى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل حزب إرادة جيل بمقره وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

 

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب إرادة جيل في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

 

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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