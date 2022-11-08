محافظة القاهرة: إعادة تخطيط منطقة حكر أبو دومة بكورنيش النيل بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وقع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اتفاقية تسوية مع عدد من المستثمرين بحضور المستشار مصطفى البهتيتي، مساعد وزير العدل لفض المنازعات.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ مشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة حكر أبو دومة بكورنيش النيل بروض الفرج وإعمالًا لقرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.

وبتوقيع الاتفاقية تم إنهاء كافة النزاعات القانونية بين محافظة القاهرة والمستثمرين تمهيدًا لإتمام التعاقد بين الطرفين لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها بالمنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها محافظة القاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم في إطار القانون لخلق بيئة استثمارية تساعد على جذب الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل.

وشدد محافظ القاهرة على أن توقيع العقود يؤكد حرص الدولة المصرية على تسوية كافة المعاملات المالية بشكل ودي توافقي يراعي مصالح كافة الأطراف كما يؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في التعامل داخل مصر.