الملا: الأزمة الأوكرانية كشفت عن حاجة العالم للوقود الأحفوري لفترة‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت كاشفة لأن العالم لازال يحتاج للوقود الأحفوري لفترة حتى تستطيع الطاقات الجديدة والمتجددة تلبية احتياجاته.

وأضاف وزير البترول، في تصريحات إعلامية على هامش المشاركة في قمة المناخ (COP 27) بشرم الشيخ، أن مصر كانت سباقة في تشجيع التحول الطاقي وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المستخدم بمصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وذكر أن مصر قدمت رسالة قوية للعالم بقدرتها على استضافة وتنظيم قمة المناخ، هذا الحدث الهام، وطرح رؤيتها الموضوعية حول ما نحتاجه لتنفيذ تعهدات العالم حول المناخ.

وأكد المهندس طارق الملا أن الجميع مسئول عن خفض الانبعاثات والحفاظ على كوكب الأرض، وأن صناعة البترول عالمياً انطلقت من مسؤولياتها واعتمدت على التقنيات الجديدة والتقدم العلمي في إدارة الصناعة والحفاظ على البيئة، ومن هذا المنطلق جاء تخصيص يوم إزالة الكربون الذي يتم تنظيمه بالقمة في 11 نوفمبر.

وأشار الملا إلى أن يوم إزالة الكربون يشهد استضافة جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ لإيمانه بما تقوم به صناعات البترول والغاز من خفض للانبعاثات وحرصها على ذلك، كما يشهد حضور القطاعات الصناعية ومشاركتها في فعالياته إيماناً منها بمسئولياتها في المساهمة في التوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية الجديدة، اليوم الثلاثاء، في إطار مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المنعقد بشرم الشيخ، وذلك بهدف تعزيز نمو إنتاج وحدات الكربون وخلق فرص عمل في أفريقيا.

وتهدف المبادرة إلى توسيع مشاركة أفريقيا بشكل كبير في أسواق الكربون، وذلك بإنتاج 300 مليون وحدة كربون سنويًا بحلول عام 2030، و1.5 مليار وحدة كربونية سنويًا بحلول عام 2050، وتوفير 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وأكثر من 110 ملايين وظيفة بحلول عام 2050، بحسب الأمم المتحدة.

وانضمت دول أفريقية متعددة بما في ذلك كينيا ومالاوي والجابون ونيجيريا وتوجو إلى حدث إطلاق المبادرة؛ للإعلان عن التزامها بتوسيع أسواق الكربون الطوعية، وفقا للبيان.