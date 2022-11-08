على هامش قمة المناخ.. تدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات منصور، بتدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك تنفيذًا لاتفاق الرعاية لنقل الوفود الرسمية خلال مؤتمر المناخ باستخدام السيارات الكهربائية كمكون عيني يتمثل في هذه المنظومة التى تتكون من محطات شحن للسيارات الكهربائية بعدد ١٨ موقعًا و١٠٦ نقاط شحن، وعدد ١٥٠ سيارة كهربائية، بالتعاون بين وزارة النقل ممثلة في هيئة تخطيط مشروعات النقل، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومحافظة جنوب سيناء؛ حيث تم اختيار مواقع مميزة ومجهزة للمشروع لا تعيق حركة المرور.

وأكد الوزير أن هذا التدشين يعتبر تمهيدًا لإعلان التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية في مصر؛ والذي سيبدأ بتجميع تلك السيارات ثم الانطلاق للتصنيع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس لتوطين صناعة السيارات في مصر؛ لخلق فرص عمل وإحداث نقلة اقتصادية للمنتج المصري لتحقيق الاكتفاء الداخلي وتقليل الطلب على العملة الأجنبية، مقدمًا التهنئة لمجموعة منصور على الرعاية الحصرية لنقل الوفود الرسمية خلال المؤتمر، مشيرًا إلى بدء تجميع السيارات الكهربائية في مصر من خلال التعاون بين مجموعة منصور وشركة جنرال موتورز.

وقام البنك التجاري، قطاع المؤسسات والعلاقات الحكومية، بدعم منظومة التحصيل الإلكتروني بعدد ١٥٠ ماكينة قبول الدفع.