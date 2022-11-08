بالصور- طلاب ببني سويف يكرمون عمال المدرسة بممر شرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظم طلاب وطالبات المدرسة القومية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، ممرًا شرفيًا لعمال وعاملات المدرسة، تكريما لهم على مايبذلونه من جهد خلال العام الدراسي، وتقديرا لتفانيهم فى العمل.

ووقف طلاب وطالبات المدرسة في ممر شرفي بطول الفناء لاستقبال العمال والعاملات رافعين الأعلام المصرية وتعالت أصوات التصفيق والزغاريد من أسرة المدرسة.

وقد عبر عمال وعاملات المدرسة عن سعادتهم البالغة، بتكريمهم من الطلاب على الدور الذي يقومون به، للمساهمة فى إظهار المدرسة بمظهر لائق.