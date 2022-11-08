الرئيس البولندي: علينا العمل سويًا لمواجهة التغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - أ ش أ

أكد الرئيس البولندي، أندريه دودا اليوم الثلاثاء، ضرورة العمل سويًا لمواجهة التغيرات المناخية.

وهنأ الرئيس البولندي -في كلمته خلال اليوم الثاني لفعاليات الشق الرئاسي لأعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ- مصر باستضافة المؤتمر، معربًا عن شكره للمملكة المتحدة على رئاستها للنسخة الـ 26 من المؤتمر.

وقال إن ما قامت به بولندا على مدار هذه السنوات يتمثل في تحقيق أهداف تخفيض انبعاثات الدفيئة خلال عام 2020، وقامت بتطوير نشاط نظام مصادر الطاقة المتجددة وبرنامج الطاقة النووية منخفض الكربون، كما عملت على تعزيز الانتقال الكهربائي وكفاءة الطاقة فضلا عن تطوير تكنولوجيات حديثة، مشيرًا إلى أن بولندا هي مثال على بلد يتبع مسار التنمية المستدامة ويقلل بشكل كبير الانبعاثات.

وأضاف أنه بولندا وفي الاتحاد الأوروبي نحن على مسار لتحقيق الأهداف المسطرة في الاتفاقية المناخية وفي اتفاق باريس، ولإنجاح ذلك علينا جميعًا أن ننهض بجهودنا وأن نتحرك بكل مسؤولية.

وأشار الرئيس البولندي إلى الحرب الروسية على أوكرانيا والتي سببت خسائر بشرية كبيرة وإلحاق أضرار في البنية التحتية الأوكرانية والاقتصاد والبيئة.

وأضاف في ختام كلمته "اليوم نحتاج إلى تضامن وتضافر الجهود والعمل على إيجاد حلول مبتكرة تكفل أمن الطاقة وحماية المناخ، الأمر الذي يتحقق عبر الأبحاث والتطوير ويحقق قفزة تقنية من أجل التحول نحو انخفاض الانبعاثات الكربونية".