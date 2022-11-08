رئيس الوزراء: مصر لن تتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم للبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نجيب ميقاتي، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ COP27.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على الأهمية البالغة التى توليها مصر للعلاقات التاريخية مع لبنان الشقيق، لا سيما في هذه الأوقات الحرجة التى تمر بها البلاد، مضيفاً أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة للبنان الشقيق.

من جانبه، توجه ميقاتى بالتهنئة للدولة المصرية على استضافتها المتميزة لفعاليات مؤتمر المناخ، متمنياً توصل المجتمعين إلى نتائج تخدم أهداف البشرية في وضع حد للظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن امتنان بلاده لسرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمطالب واحتياجات لبنان من المستلزمات الطبية، قائلاً: الرئيس السيسي يشعرنا دوماً بأن هناك سندا قويا لبلدنا.

وفي ختام المقابلة، أعرب ميقاتي عن تمنياته لمصر الشقيقة وشعبها بدوام التنمية والاستقرار.