الجيزة: ضبط 170 طن أرز وسكر ودقيق بمخازن مخالفة للاحتكار بـ 3 أحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت محافظة الجيزة سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين، وذلك خلال حملات تمت من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والأحياء والمراكز المعنية.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة- في تصريح له اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملات التي تم تنفيذها علي مدار يومين استهدفت الأسواق والمخازن السلعية والمحال بمراكز البدرشين وأطفيح وحي بولاق الدكرور، وأسفرت عن ضبط 170 طن سلع غذائية أساسية (أرز ، مكرونه ، سكر وغيرها ) داخل مخازن لتجميع وتخزين السلع الغذائية غير مرخصة بغرض احتكارها .

وثمن المحافظ الجهود المبذولة من قبل مباحث التموين ومديرية التموين والأجهزة المعنية في مواجهة بعض ضعاف النفوس محتكري السلع الغذائية بغرض حجب بيعها المستهلك لتجفيف السوق منها ورفع سعرها، مؤكدا استمرار شن حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

ولفت إلى أن المضبوطات شملت 83 طن ( أرز ، سكر ، دقيق ، فاصوليا ، مكرونه ) بغرض الاحتكار والمغالاه في اسعار بيعها وذلك داخل مخزن يدار بدون ترخيص وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية بمركز ومدينة البدرشين بالاضافه الى ضبط 60 طن سلع غذائية ( أرز، فول، عدس، بسلة) لحجب بيعها للجمهور وعدم وجود فواتير تفيد مصدر الحصول عليها وذلك داخل مخزن مخالف بشارع الصحابة بترعه عبد العال بحي بولاق الدكرور.

وأضاف أنه تم ضبط مخزن مخالف بشارع التحرير بصفط اللبن بحوزته 7 أطنان من أسمدة زراعية مدعومه من الدولة ومحظور تداولها الا من خلال وزارة الزراعة، وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وقال محافظ الجيزة إن الجهود التموينية تمكنت من ضبط بدال تموينى قام بتجميع 135 بطاقة تموينية بغرض التربح والإستيلاء على المال العام وتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 % مخالف للقرارات والتوجيهات الوزارية وتم تحرير محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن الى جانب ضبط عدد 3 مناخل مخالفه و بحوزتهم 13 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 % وذلك بمركز ومدينة أطفيح.