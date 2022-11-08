مصرع شخص وإصابة 5 في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، ظهر اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

تلقى اللواء أسامه عبدالعظيم مدير أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز أبوقرقاص، ووقوع مصابين وحالة وفاة.

انتقلت سيارات الاسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحادث السرعة الزائدة، وجرى إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق، وتحرر محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.