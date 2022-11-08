إيران: توجيه اتهامات لأكثر من ألف شخص على خلفية الاحتجاجات

08 نوفمبر , 2022
الاحتجاجات في إيران.
قال المتحدث بإسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي اليوم الثلاثاء إنه تم توجيه أكثر من ألف تهمة مرتبطة بأحداث الشغب التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.
وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر (أيلول)، في أكبر تحد يواجه حكام البلاد منذ ثورة 1979.
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