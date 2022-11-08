انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وفي الجلسة السابقة، قرر مجلس الوزراء، إلغاء أوامر ديوانية صدرت بعد تاريخ 8 تشرين الأول من العام الماضي، فيما صوت على تعيين الأوائل وحملة الشهادات، ومراجعة العقود المبرمة في الحكومات السابقة.